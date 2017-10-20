Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasında verilen bozma kararının ardından tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. İtirazı değerlendiren 3. Ceza Dairesi, bozma kararıyla birlikte tutukluluk halinin devamına karar veren 2. Ceza Dairesi'nin hükmünü yerinde bularak tahliye talebini reddetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını 'eksik gerekçe' nedeniyle bozarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün kararın ardından 3. Ceza Dairesi'ne tutukluluğa itiraz ederek tahliye talepli dilekçe verdi.

Talebi değerlendiren Daire, Berberoğlu'nun tahliye talebini reddetti. Avukat Murat Ergün'den edinilen bilgiye göre, 2. Ceza Dairesi'nin tutukluluğun devamı yönünde verdiği karar doğru bulunarak itiraz reddedildi.