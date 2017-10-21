EPDK kurul kararlarını açıkladı

EPDK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz dağıtım şirketlerinin iletim şebekesinin ulaşmadığı veya dağıtım şebekesi ile bir bütün oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde CNG ve LNG ile besleme yöntemiyle yapacağı dağıtım faaliyetleri için çıkılacak ihale en az 15 gün önceden duyurulacak.

Teklif verenin tek istekli olması halinde iptal edilen ihale, en az 7 gün önceden ilan edilerek süreç yenilenecek.

Öte yandan EPDK 5 doğalgaz dağıtım şirketinin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı başı varlık tabanı, 2017 ile 2021 yılları arasındaki tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanı ve 2017 yılı Ekim ayı için sistem kullanım bedellerini belirledi.

EPDK kurul kararları

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EPDK ihale

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