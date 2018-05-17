Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarında kur artışı kaynaklı pompa fiyatı artışının önüne geçen otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi uygulamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

EPGİS olarak akaryakıt ürünlerinde, vergi geliri kaybına yol açmadan KDV ve ÖTV indirimi yapılmasını önerdiklerini hatırlatan Fesih Aktaş, “Alınan yeni karar, sendikamızın bu yönde yaptığı çabaların başarıya ulaştığı anlamına geliyor. Sektörde bizim dışımızda bu konuda açık ve net bir yaklaşım sergileyen olmadı” dedi.

"KUR İSTİKRARINA KADAR GEÇERLİ OLMALI"

Uygulamayı kur hareketlerinin istikrara kavuşmasına kadar geçici bir çözüm olarak görmek istediklerini ifade eden Fesih Aktaş, şunları söyledi:

“Yeni karar tüketiciler açısından akaryakıt ürünlerindeki fiyat belirsizliğini ortadan kaldırmıştır. Otomatik ÖTV indirimini, kurların istikrara kavuşmasına kadar sürecek geçici bir çözüm olarak görmek istiyoruz. Çünkü piyasa ekonomisinde esas olan fiyatların dalgalanmaya bırakılmasıdır. Ayrıca kurlar arttıkça ÖTV düşeceği için devletin vergi geliri azalacaktır. Makro ekonomik dengeler açısından süreklilik kazandırılacak bir uygulama olmaması gerektiğini düşünüyoruz.”



"KALICI KDV İNDİRİMİ EN DOĞRU ÇÖZÜM"

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, kurların istikrara kavuşmasından sonra akaryakıt ürünlerinin vergilendirme modelinde bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu. Aktaş, “Özellikle ÖTV’li fiyata uygulandığı için verginin vergisi niteliğindeki KDV oranlarında indirime gidilmeli. Bu indirimin bir kısmı gerekirse ÖTV’ye ilave edilmeli ki, devletin vergisiz akaryakıt satışı nedeniyle yaşadığı gelir kaybı da önlenebilsin” diye konuştu.