Erbil yönetimi, ABD'den özel temsilci istedi!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), bağımsızlık referandumu sonrası tehlikeli gerilim yaşadığı Irak merkezi hükümetiyle arasında arabuluculuk yapması için ABD'den özel temsilci atamasını istedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Washington ziyareti sırasında Wall Street Journal gazetesine konuşan IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Falah Mustafa Bekir, "Muazzam bir tehdidin altında olduğumuzu hissediyoruz" dedi.

'HAŞDİ ŞABİ ÇEKİLSİN'

Amerikalı yetkililere gerilimi yatıştırmak için daha fazla şey yapmaları talebini ilettiğini söyleyen Bekir, ''Uluslararası toplum müdahil olmalı. Ve bunu yarın değil, bugün yapmalı" diye konuştu. Peşmerge ile Irak hükümet güçleri arasında kesin ateşkes sağlanması için ABD'nin daha fazla müdahil olması gerektiğini savunan Bekir ve diğer Kürt yetkililer, özellikle İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Kuzey Irak'taki varlığından rahatsız.

'IRAK'LA SINIRLI KALMAZ'

Kerkük gibi statüsü tartışmalı bölgelerde de bağımsızlık referandumu düzenlenmesi sonrası Haşdi Şabi'nin başını çektiği Irak güçleri yıldırım operasyonuyla tüm tartışmalı bölgeleri peşmergeden almıştı. Haşdi Şabi'nin tartışmalı bölgelerden çekilmesini istediklerini söyleyen Bekir, Şii milislerin Irak'ın istikrarını tehdit ettiğini, İran'ın nüfuzunu artırdığını ve çatışmayı Irak sınırlarının ötesine taşıyabileceğini öne sürdü. "Bu gerilim Irak'ta kalmayacaktır. ABD, 2003'ten beri müdahil olduğu Irak'la daha fazla ilgilenmeli" dedi.

MCMASTER'LA GÖRÜŞME

IKBY'ye ABD ve Birleşmiş Milletler'in diplomatik desteğini kazanmak için temaslarda bulunan Bekir, bugün de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile bir araya geliyor. Wall Street Journal'ın görüştüğü bir ABD Dışişleri yetkilisi, IKBY'den özel temsilci talebinin geldiğini doğrulayarak "Değerlendiriyoruz" açıklaması yaptı.

'HAVA AMBARGOSU KALKSIN'

Bekir'in demeciyle eş zamanlı olarak IKBY hükümeti uluslararası topluma çağrı yaptı. Irak hükümetinin bağımsızlık referandumuna misilleme olarak bölgeye uluslararası uçuşları durdurmasının 'uluslararası hukuka aykırı' olarak nitelendiği yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumu, Bağdat'taki yetkilileri uluslararası uçuşlar üzerindeki ambargoyu koşulsuz olarak kaldırması için baskı yapmaya çağırıyoruz" denildi.