Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Cevat Çapan'a verildi. DHA'nın haberine göre, Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz´ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Cevat Çapan'a verildi. Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Cevat Çapan bu ödüle, seçkin şairliği ve çevirileriyle şiirimizin dünyaya açılmasına sağladığı katkıları, edebiyatımızın yeni kuşaklarının yetişmesinde harcadığı uzun yıllara yayılan emekleri ve yayıncılığımızın niteliğinin yükselmesindeki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştür."

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2017 komitesinin başkanlığını yürüten Kaya Genç´i uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim eleştirmen Ömer Türkeş olacak.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene´nin gerçekleştirdiği bir ödül heykelciği ve 15.000 TL'den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk ve Orhan Koçak´a verilmişti.

2017 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 18 Eylül Pazartesi günü yapılacak törenle Cevat Çapan´a verilecek.



CEVAT ÇAPAN KİMDİR

1933´te Kocaeli´nde doğdu. Robert Kolej ve Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü´nü bitirdikten sonra, İÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü´nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Boğaziçi, Anadolu Marmara, Yeditepe ve Haliç üniversitelerinde dersler verdi. Dön Güvercin Dön adlı şiir kitabıyla 1986 Necatigil Şiir Ödülü´nü, 2009 Altın Portakal Şiir Ödülü´nü, 2015 Mersin Kenti Edebiyat Ödülü´nü kazandı. Tarih, Sevda Yaratan ve Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz adlı şiir kitapları yayımlandı. Dünyanın önde gelen şairlerinin yapıtlarını dilimize kazandırdı, dünya şiiri antolojileri yayımladı.