Erdoğan: ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı provokasyon, arkasında evangelistler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, "Alınan karar provokasyon, arkasında evangelistler var. Bizzat sayın Başkan'dan dinlemiş birisiyim, süreci biliyorum" dedi.

İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Kudüs bizim göz bebeğimizdir, ilk kıblemizdir. ABD'nin Kudüs kararının bizim nazarımızda hiçbir hükmü, geçerliliği yoktur" diye konuştu.

ABD'nin, altında imzası olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında aldığı 478 sayılı kararını son açıklamasıyla yok saydığını belirten Erdoğan, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını, hiçbir ülkenin de pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamayacağını söyledi.

"Trump 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla bir yere gitmek istiyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ülkelerin liderlerine buradan sesleniyorum: Büyük ülkeler çatıştırmakla değil barıştırmakla görevlidir."

'Siyonist Hristiyan' Evanjelistler

Evanjelistler bugün ABD'de Hristiyan toplumun tutucu kanadı olarak biliniyor. Yahudilerin "Tanrı'nın Seçilmiş Halkı", Kutsal Topraklar'ın da Yahudilerin malı olduğuna inaıyorlar, Yahudilerin Mesih'in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetlerini kabul ediyorlar. Bazı çevreler onları "Siyonist Hıristiyanlar" olarak nitelendiriyor.

ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence önde gelen bir evanjelist.

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'İsrail bir işgal devletidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugünkü konuşmasında ayrıca İsrail'i "işgal devleti" olarak nitelendirdi, İsrail'in polisiyle bütün gençleri, çocukları "terör estirerek vurduğunu" söyledi.

"F-16'larıyla Gazze'ye, bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye?" diye olan Erdoğan, sorusunun yanıtını şöyle verdi:

"Ben güçlüyüm (diyor) Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilelim."

Erdoğan ayrıca Çarşamba günü İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi'ni toplayacaklarını, sonuç bildirgesini tüm dünyaya bildireceklerini söyledi.

- Getty Images ABD Başkanı Donald Trump

Bahçeli: Evanjelist tezgah Trump'ın iradesine zincir vurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal bir karara imza attığını belirterek, "Evanjelist tezgah Trump'ın iradesine zincir vurmuştur" demişti.

Bahçeli, Türkiye'nin, Kudüs kararı geri çekilinceye kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini en düşük düzeye indirmesi gerektiğini söylemişti.

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