Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İlker Başbuğ'un sözleri ile ilgili olarak, "Afrin'i siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri" dedi.

KARDAK AÇIKLAMASI

Erdoğan, Kardak'ta yaşanan krizle ilgili olarak, dün bir sıkıntı olduğunu ancak sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Yunan basınında yer alan haberlerde dün gece Kardak yakınlarında Türk botu ile Yunan botunun çarpıştığı ve Yunan botunun hasar aldığı iddia edilmişti.

ŞEHİDE HACİZ İŞLEMİ

Şehit Musa Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.

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