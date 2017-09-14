Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO'da AK Partili 884 belediye başkanı ile bir araya geldi. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Toplantının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı, belediye başkanlarına yönelik uyarılarını sürdürdü.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA ULAŞAMIYORUZ" ELEŞTİRİLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen " Belediye başkanlarına ulaşamıyoruz" eleştirilerini ilk ağızdan iletti, bunun AK Parti'nin ilkeleri ile bağdaşmadığını söyledi. Asıl patronun vatandaş olduğunu, halkla daha çok temasta bulunmalarını istedi.

Belediyelerin AK Parti'nin vatandaşa bakan yüzü olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarısı da imar değişikliği işlemleri ile ilgili oldu. Bunun bir rant alanı olarak görüldüğünü ancak doğrusunun o bölgede yaşayanların görüşlerinin alınarak yapılması olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2019 mart ayının kasım ayında yapılacak seçimlerin de bir provası olduğuna dikkat çekti.

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