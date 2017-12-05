Erdoğan'dan Rakka'dan çıkarılan DEAŞ'lı teröristler için flaş iddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütü DEAŞ ile ilgili flaş bir iddia da bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, Rakka'dan çıkmasına izin verilen DEAŞ'lı teröristlere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka'dan çıkan teröristlerin Mısır'ın Sina bölgesine gönderildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rakka operasyonundaki DEAŞ militanlarının sürüleceği yer neresi biliyor musunuz? Mısır, Sina Çölü. Oraya. Orada onlar istihdam edilecekler. Görevlerini daha sonra takip edeceğiz. Lafa gelince hassasiyetlerinize rahat duyuyoruz deyip de sahada her türlü ihaneti yapan bir müttefikle kendimize nasıl ortak bir gelecek kurabiliriz. Biz terör örgütünün Suriye'deki uzantılarını bugün olmazsa yarın ama çok yakında tamamen imha edeceğiz. Dost güçlerin personeline zarar vermeme hassasiyeti ile dikkat ettik. Bunun devamı bizim hassasiyetimiz ile mümkündür. Burnumuzun dibinde terör devleti kurma girişimini eli kolu bağlı seyredecek değiliz. Teröriste hangi isim verildiğiniz, hangi üniforma giydirildiğinin, hangi paçavra altında saklandığının bizim için önemi kalmamıştır. Sakın PYD YGP PKK demeyin Suriye Demokratik Güçleri SDG deyin yutarlar. Tezgah bu. Özgür Suriye Ordusu'nu seninle beraber kurduk. Bunun adımını Obama yönetimiyle beraber kurduk o zaman SDG diye bir şey yoktu. Siz şimdi yeni bir manevrayla SDG'yi kurduk.Bundan sonra kimin nerede ne dediğine değil sahada kimin ne yaptığına bakacak ona göre hareket edeceğiz." dedi.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir" dedi. Erdoğan, "İsraille diplomatik ilişkilerimizi koparmaya kadar gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Her gün hak ihlalleri sürerken böyle bir kararın alınması, sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş bir darbedir. Böyle bir adım atılacak olursa hemen 5-10 gün içinde İslam İşbirliği Teşkilatı liderler zirvesini İstanbul'da toplayacağız. Bununla da kalmayacağız. Çok daha önemli etkinliklerle tüm İslam dünyasını o zirvede hareketlendireceğiz. Amerika bütün işleri bitirdi de şimdi bu mu kaldı? Netanyahu İsrail'de kendi iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Biz buradaki mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz. Bu bizim diplamatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. Böyle bir adım atamazsınız. Dünya bir bütündür. Sizler ben istediğim gibi hareket edebilirim noktasında sıkıntıları göz ardı edemezsiniz."

"SİLAHLAR KİME KARŞI KULLANILACAK? YA İRAN YA TÜRKİYE SIKIYSA RUSYA"

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kurduğu üslere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Suriye, en doğusundan al, batıya doğru terör koridoru oluşturulduğunu görüyoruz. Terör koridoru içindeki kurulmakta olan üsler. Yaklaşık, 1300'dü TIR olarak, bu sayılar 2000'in 3000'in üzerine çıktı. Zırhlı taşıyıcılar bu bölgeye geldi. Bu silahlar bu bölgeye niye geliyor? Nerede kullanacak bunları Amerika? Suriye'ye karşı mı kullanacak? Yok. Koalisyonda. Irak'a karşı mı? Ya kime karşı kullanacak? Ya İran, ya Türkiye sıkıysa Rusya. Başka var mı? Ben bunları Trump'ın kendisine de söyledim. Silahların hala geliyor, üslerin sayısı artıyor. Neden bu üslerin sayısı artara. Adım adım takip ediyoruz. Biz de gereği neyse bunu yapmanın mecburiyeti içindeyiz." ifadelerini kullandı.