Erdoğan'dan Kudüs trafiği: Önce Merkel, ardından Ruhani ve Putin!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın BM nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi. Görüşmede mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı. Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere değinen iki lider, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle telefonda Kudüs'ü görüştü.

Erdoğan ve Ruhani, İİT'nin İstanbul’daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistindeki son gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Gazze’de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde bölgede yaşanan gerilim ele alındı. Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olarak 18 Mayıs’ta İstanbul’da düzenleyeceği İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Erdoğan dün ve önceki gün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER