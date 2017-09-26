Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Kuzey Irak'ta yapılan referandum ve Almanya seçimleri üzerine konuştu.
Kuzey Irak'ta yapılan referandum konusunda IKBY yönetimini eleştiren Erdoğan, "Bir süredir yeni bir krizle daha karşı karşıyayız. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Yeni çatışmaların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı? Kim tanıyacak? Dünya İsrail'den ibaret değil. Kosova'yı 114 ülke kabul etti ama hala sıkıntı içinde. Sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin?" ifadelerini kullandı.
"REFERANDUM KARARI 'ÜLKEMİZE DE İHANET'"
Referandum kararının 'Türkiye'ye ihanet' olduğunu belirten Erdoğan, "Biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. Alınan bu karar açıkçası ülkemize de ihanettir. Bu mesele Barzani'nin iddia ettiği gibi "Kürtlerin hakkı" meselesi değildir. Eyalet olarak varlığını sürdür ne gerek var bu yollara girmene? Türkmenler, Araplar sandığa gitmedi. Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor. Kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler unutmayın. Şu anda bunların durumu aynen deve kuşunun haline döndü. Tarihte elimizde belgeler var bunlarla ilgili şimdi onlar meydana çıktı. Bu belgeler çok açık net artık müzakere edilmeye, gündeme gelmeye başlayacak." dedi.
"HÜKÜMET KURAMAYACAKLAR, GÖRECEKSİNİZ"
Almanya'da geçtiğimiz Pazar yapılan seçimler hakkında konuşan Erdoğan, "Almanya'da seçim yapılıyor, bizi niye gündeme getiriyorsunuz. Şimdi hükümet kuramayacaklar, göreceksiniz. Birkaç aylarını alır." ifadelerini kullandı.
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Misafir 2 dakika önceEdebiyata gerek yok bunların bayrağını ilk biz çekmedik mi00
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Misafir 4 dakika önceNe Haburu kapatabilirsiniz nede vanayı kısabilirsiniz...00
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Misafir 9 dakika önceVanaları yavaş yavaş sıkalım reis. Kudursunlar00