Türkiye’de iş dünyasının önde gelen gruplarından Demirören Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Erdoğan Demirören, bugün Fatih Camiisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 80 yaşında hayatını kaybeden Demirören Holding’in Kurucusu Erdoğan Demirören’in Kanlıca’daki yalısında taziye ziyaretleri dün de devam etti. Demirören Ailesi’nin evine dün sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Sabancı Ailesi’nden Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Emine Sabancı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik gibi iş ve spor dünyasının yanı sıra eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala ile MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu gibi siyaset dünyasının önde gelen kişileri ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldı.

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