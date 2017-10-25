Erdoğan: Irak ile PKK'ya karşı ortak mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Bundan sonra süreçte ne gibi adımlar atabileceğimizi değerlendirdik. Özellikle son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin almış olduğu gayrımeşru referandum kararına yönelik üzüntümüz ortadaydı ve buna karşı olan tavrımızın değişmediğini tekrar ifade ettik.

Başından itibaren biz Irak'ta toprak bütünlüğünden yan olduğumuzu hep ifade ettik, bundan sonra ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca, bazı yaptırım kararlarını almak zorunda kaldık.

Türkiye, İran, Irak olarak yaptığımız görüşmeler ve attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Irak'la ticaret hacmimiz 9 milyar dolar. Temennimiz bunu çok daha iyi noktalara taşımak. Her yönüyle, komşuluk ve kardeşlik bağlarımız çok çok ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki Irak çok büyük darbeler yedi. Özellikle, Musul'un geldiği konum ortada. Kerkük öyle, Telafer öyle. Aynı şeyleri Anbar'da da yaşandı. Neredeyse Bağdat'a kadar, DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti. Tabi merkezi yönetim, attığı kararlı adımlarla neredeyse ülkenin tümünü bundan temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki, kalan kısmı da temizlenecektir. Ben bu durumu fırsat bilen, PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil'de, Sincar'da bu terör örgütünün bir yapılanması mevcut. Tüm buralarda bizler ortak mücadeleyi sürdürmeye varız. Temennim odur ki, Irak'ta yıkımların olduğu bölgeler küllerinden ayağa kalksın. Bizler de ellerimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atacağız.

Petrol boru hattının çalıştırılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.

İbadi'nin sözlerinden satır başları:

Irak güvenlik güçlerimizle DEAŞ'a karşı zafer kazanmayı başardık ve ağırlığımızı ortaya koyduk. Biz Irak toprakları içerisinde hiçbir grubun faaliyet göstermesine izin veremeyiz. Irak anayasasına göre, yasadışı şekilde silah sahibi olan her grubun cezası verilir. Gençlerimizin içerisinde Haşdi Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız oldu. Bizim görevimiz Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve terör örgütlerine karşı mücadele etmektir.

Maalesef Irak toplumunun bileşenleri dikkate alınmadan bir referandum kararı alındı. Bazıları bu referandumla toprağımızı parçalamak ve sınırlarımızı yeniden belirlemek istediler. Bizler ırkı, mezhebi ne olursa olsun, Irak Merkezi Federal Yönetimi olarak tüm Irak vatandaşlarını korumakla mükellefiz.Şu anki Irak güvenlik güçleri, Saddam dönemine benzememektedir. Tamamının tek hedefi Irak vatandaşlarını korumak ve güvenliklerini sağlamak. Güvenlik güçlerine net bir şekilde, vatandaşlara karşı silah kullanılmaması ve kan akıtılmaması konusunda talimat verdik.

Tüm bölgede istikrarın sağlanması için önümüzde büyük bir sorumluluk var. Az öncede konuştuğumuz gibi, bir projemiz var. Bu projemiz bölgede artık savaşlar yerine, ekonomik kalkınmayı sağlayacak adımların atılması. İkili ilişkilerin güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz ve hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini desteklemiyoruz.