Erdoğan-Trump görüşmesinde çekilen fotoğrafta dikkat çeken ayrıntılar: Anıt, tank ve sancak

Soçi'de Putin ve Ruhani'yle Suriye'de siyasi çözüm konulu zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki liderin Suriye'deki iç savaşı ve bölgesel konuları ele alacağı belirtilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın YPG'ye silah yardımının durdurulacağını söylediğini belirtti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." notuyla paylaşılan fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüştüğü anlarda çekilmiş. Görüşme sırasında odada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu görülüyor.

Fotoğrafa dikkat çeken ayrıntılar da mevcut. Odada Çavuşoğlu'nun arkasında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın, Erdoğan'ın arkasında ise Altay tankı maketinin yer aldığı görülüyor. Odada dikkat çeken bir diğer ayrıntı da Çanakkale Savaşı'nda son erine kadar şehit düşen 57. Alay'ın sancağı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki dosyalarda ise Soçi notları ile YPG'ye giden silahlarla ilgili bilgiler olduğu belirtiliyor.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) November 24, 2017