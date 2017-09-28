Erdoğan: Yeni Lawrence'ler başarılı olamayacaklartır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Kuzey Irak referandumu konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimi ile adeta kendini ateşin ortasına atıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte İsrail'in Mossad'ı onların ileri gelenleri ile işbirliği halindeydi, şimdi yine bu alevlendi. Yeni Lawrence'ler bu defa başarılı olamayacaklardır bunu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Polis teşkilatımızın tüm kademelerindeki terfiler tamamen liyakate, bilgiye ve başarıya bağlanmıştır.

Sınavlar Polis Akademisi dışında yapılacak.

Şu anda ekranları başında tüm anneler babalar bu merasimi izliyorlar. Evlatlarını bu vatan seferberliğinde hazırlayıp yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun.

FETÖ sonunda işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 Aralık'ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra hızlandırarak devletten temizledik. Bu çerçevede Polis Akademisi'ni de yeniden yapılandırdık.

PKK ile mücadelede sadece 2015'in temmuzundan bu yana 1000'in üzerinde şehit verdik. Buna karşılık da 10 bine yakın da teröristi etkisiz hale getirdik. Ölen de, kaçıp giden de bizden gidiyor. 100 bini aşkın bir insan kaybımız var. Elbette teröre bulaştıkları için, kan döktükleri için devletlerine, milletine ihanet ettikleri için bunların hiçbirinin gözünün yaşına bakmıyoruz. Fakat faturayı kendimizin ödediğini de asla unutmayacağız. Biz tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Bu konuda kararlılığımız var. Allah'ın izni ile bu işi halledeceğiz. Aksi halde tarih bize bunun hesabını sorar. Büyük bedeller ödeyerek imha ettiğimiz terör örgütlerinin yerine sürekli yenileri türeyecekse o zaman burada bir sorun var demektir.

"BU MİLLETİ, ÜLKEYİ BÖLEMEYECEKLER, PARÇALAYAMAYACAKLAR"

Benim akrabamdır parası bol diye değil, bundan dolayı seversek orada ciddi bir yanılgı var demektir. Pensilvanya'daki bu nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Şu anda da birçoğu kaçmış onunla beraber yaşıyorlar. Dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz diyorlar Amerika'nın bir sesi çıkmıyor. Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor, bölmeye parçalamaya çalışıyorlar. Bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

Diyorlar ki, bir papaz var, bize verin. Sizde de bir papaz var. Sizdeki çok daha rahat hemen verebilirsiniz. Ölmekse Allah için, vatan için, millet için ölmeye hazır olacağız. Peygamber efendimizin "birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır" hadisi hepimize hitap ediyor. Devletin içinde hiçbir kişinin, ekibin ya da grubun paralel yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Gittiğiniz yerlerde bunları didik didik aramanız, çıkartmanız gerekiyor. Bizi içimizden böldüler, yaralamaya çalıştılar ama rabbim fırsat vermedi.

F-16'lar uçuyor ya, kolay iş mi? 250 şehit verdik. 2193 gazimiz oldu. O aşk olmasa bu olur muydu? Bu aşk, bu inanç çok önemli. Yoksa herkes o F-16'nın karşısında, tankların, topların karşısında, bu çevrede 29 şehidimizin 36 gazimiz var.

Özel eğitim kurumlarına tarihimizde hiç olmadığı kadar alan açtık. Devlet kendi işini yapacak, hayırsever de kendi alanında en güzel hizmeti vermeye çalışacak. Herkesin ülke yönetimine talip olma hakkı vardır. Bunun yolu siyasetten geçiyor. Gereken desteği bulursanız iktidara gelir ülkeyi de yönetirsiniz. Bunun dışındaki yol ve yöntemlerin darbelerden, işgallerden bir farkı yoktur.

Ülkemiz üzerine yapılan hesapları boza boza bugünlere geldik. Bu ülkeden o terör bulutları yok olup gidecek.

Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz. Sürekli yeni senaryolar üretiliyor. Böylesine değişken bir zeminde biz hem kendi hedeflerimize bağlı kalarak hem de kardeşlerimize sahip çıkarak farklı bir yol izliyoruz. Bu süreçte çıkarlarımızın yüzde yüz uyuştuğu hiçbir gücün olmadığını belirtmek isterim. Mutlaka başka yerde ayrışıyoruz, hatta karşı karşıya geliyoruz.

"KUZEY IRAK MESELESİ ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR MESELE DEĞİLDİR"

Kuzey Irak'ta ortaya çıkan son durum üzüntü verici olmakla birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimi ile adeta kendini ateşin ortasına atıyor. Kosova ne günden ne güne, şu ana kadar daha 114 ülke kabul etti.

Devlet yönetmek bir aşiretin reisi olarak işi çözmekle olmuyor. Kendisine de bu noktada herhalde çok ciddi teklifler oldu. Yüzde 72 katılım, yüzde 92 evet demiş. Burada da darbeler olduğu zaman yüzde 90-95 evet diyenlerin olduğunu çok gördük. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar. Gönüllü asker yazılanlar yarın her şey normale döndüğünde kaderdaşlarının yüzüne bakamayacaklardır. Türkmenlere orada zulüm ediyorlar. Onların haklarını, hukukunu asla göz önünde bulundurmuyorlar. Bugün Kuzey Irak'taki gelişmelere sert tepki veriyorsak, Arapların, Kürtlerin, Türklerin ve diğer kesimlerin iyiliğini istiyor olmamızdır.

"YENİ LAWRENCE'LER BAŞARILI OLAMAYACAKLARDIR"

Israrla girişilen bu maceranın hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Bugün bir gazetede okudum. Bizim İsrail bayraklarının olduğundan haberimiz yoktu diyor Kuzey Iraklı bir yetkili. Geçmişte İsrail'in Mossad'ı onların ileri gelenleri ile işbirliği halindeydi, şimdi yine bu alevlendi. Yeni Lawrence'ler bu defa başarılı olamayacaklardır bunu bilmenizi istiyorum.

"NAİM SÜLEYMANOĞLU İLE İLGİLİ DUYURUMU HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm dünyaya hatırlatmak istiyorum. Çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğu bakımda, şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Karaciğer nakli ile umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. İnanıyorum ki Naim Süleymanoğlu zaten ülkemde, dünyamda tanımayan yok gibidir. Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyorum, o dönemde ülkemize kazandıran oydu.

recep tayyip erdoğan

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni