Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yargılandığı davada tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Eren Erdem ismi en çok araştırılan siyasetçiler arasına girdi. Son dakika tutuklama haberi sonrası "Eren Erem kim?" sorusuna cevap aranmaya başladı.

Peki Eren Erdem nereli? Eren Erdem kimdir? İşte cevabı...

EREN ERDEM KİMDİR?

CHP'den 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Eren Erdem'in TBMM resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

14 Ağustos 1986'da İstanbul Fatih'te doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Hüsniye'dir.

Gazeteci-Yazar; İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Araştırma çalışmaları ve yayınlanmış 9 kitabı bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Erdem, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Eren Erdem'in kitapları:

2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına

2010 – Abdestli Kapitalizm

2011 – Nurjuvazi

2012 – İslam ve Kapitalizm

2011 – Şeytan Evliyaları

2012 – Selman-ı Pak

2012 – Riya Tabirleri

2013 – Devrim Ayetleri

2014 – Devrimci Peygamber

TUTUKLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem bugün yani 29 Haziran Cuma günü tutuklandı.

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

EREN ERDEM NERELİ?

Eren Erdem İstanbul Fatih doğumlu... Ancak sosyal medya hesabından bir takipçisinin aslen nereli olduğu yönünde sorduğu soruya "Malatya Doğanşehir Karaterzi köyü" cevabını vermiştir. 7 Ocak 2017 tarihinde verdiği cevaptan da anlaşılacağı üzere Eren Erdem aslen Malatyalıdır....