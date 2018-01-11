Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ergenekon davasına duruşma savcısı olarak giren eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AA'nın haberine göre, FETÖ/PDY üyesi yargı mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan Pekgüzel hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.
"BYLOCK TESPİT EDİLDİ"
İddianamede, eski savcı Pekgüzel'in telefonunda örgüt üyelerinin gizli iletişimde kullandıkları kriptolu ByLock programının tespit edildiği ifade edildi.
ByLock içeriklerinin halen incelendiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında bilgi sahibi olan bazı tanıkların ifadelerine de yer verildi.
Tanık A.Ş, hukuk fakültesine başladığında İzmir'in Buca ilçesinde örgüte ait bir yurtta kaldığını daha sonra ise bir eve yerleştirildiğini belirterek, "Ben bu evde yaklaşık bir yıl kaldım. Benim kaldığım ev sadece hukuk fakültesi öğrencilerine tahsis edilmişti. Bu evin imamı Mehmet Ali Pekgüzel idi." iddiasında bulundu.
Pekgüzel'in HTS kayıtlarında örgütle bağlantılı kişilerle görüştüğünün tespit edildiği de iddianamede yer aldı. İddianamede sanığın, FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 12 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihleri arasında 4 kez görüştükleri bilgisine de yer verildi.
İddianamede, Pekgüzel'in tutuklandıktan sonra götürüldüğü Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kurum görevlilerince yapılan üst aramasında üzerinden "F" seri numaralı 1 ABD doları bulunduğu, sanığın oğlunun da örgütle bağlantılı bir lisede okuduğu iddia edildi.
Sanık eski savcı Pekgüzel'in "Ergenekon" davasında duruşma savcısı olarak görev yaptığı sırada işlediği iddia edilen "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" gibi çeşitli suçlardan da hakkında dava açıldığı hatırlatılan iddianamede, sanığın savunmasına da yer verildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Suçlamaları kabul etmeyen Pekgüzel, herhangi bir örgüte üye olmadığını belirtti.
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmediğini öne süren Pekgüzel, "Bana hiç kimseden hiçbir şekilde talep gelmedi." ifadesini kullandı.
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