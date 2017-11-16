Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Sancaktepe'de gözaltına alınan Erhan Timuroğlu, adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 260 gündür aranan Erhan Timuroğlu,C.A. isimli bir şahısla birlikte Sancaktepe'de yakalanmıştı. Önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Erhan Timuroğlu ve C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Timuroğlu ve C.A. bugün adliyeye sevk edildi.

Erhan Timuroğlu