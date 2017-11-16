Eriksen zafer sarhoşu

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off’ta İrlanda Cumhuriyeti ile evinde 0-0 berabere kalan, ardından deplasmanda rakibini 5-1 yenerek Rusya biletini alan Danimarka’da müthiş galibiyetin coşkusu yaşanıyor. Attığı 3 golle Dünya Kupası’nın kapısını ardına kadar açan Christian Eriksen, hayatı boyunca unutamayacağı bir performans sergilediğini söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, “Kariyerimin en anlamlı anlarından birini yaşadım. İnanılmaz bir başarının altına imza attık. Çılgınca duygular yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla çok savaştık ve sonunda başardık. Çok mutluyum” dedi. Tottenham’lı yıldız futbolcu, elemeler boyunca 12 karşılaşmada forma giyerken, 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Christian Eriksen

Danimarka Milli Takımı

2018 Dünya Kupası play-off