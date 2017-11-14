Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya'nın romantik anları

Oyuncu Erken Petekkaya talihsiz bir olay yaşamış ve ayağını kırmıştı.

Dizi çekimlerine ara veren Petekkaya dün eşi Didem Petekkaya ile birlikte moral depoladı. Yemeğe çıkan çift Ayla Çelik'in 'Bağdat' şarkısında romantik anlar yaşadı. Eşinin gözlerine bakarak şarkıya eşlik eden Didem Petekkaya’nın o anları kameralara böyle yansıdı.

Çiftin romantik anları kısa sürede sosyal medyadanım en çok konuşulan konularından biri oldu.

Didem Petekkaya

erkan petekkaya