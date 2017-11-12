Erkek modasında bu kış

Moda, dünyadan kopuk değildir; global gelişmelerden etkilenir, duygularımızı yansıtır... Malum, etrafımızı çevreleyen birtakım sıkışıklıklar hepimizde hayatın realitelerinden kaçma isteği yaratıyor. Gitmek istediğimiz yer ise doğa... Bu duygumuza hak veren moda evleri, koleksiyonlarında outdoor spor kıyafetlerine öykünen kalın kumaşlı, kapitone dokulu, konforlu dış giyim tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. İster dağ yollarında ister şehrin soğuk rüzgârlarında takım elbiseniz üzerine giyebileceğiniz bu montlar teknolojik oyuncaklara düşkün erkekler için kol, sırt ve iç astardaki akıllı bölmeler ve cepler ile şimdi daha sofistikeler. HT Pazar'dan Çağla Bingöl'ün haberi...

Fransız “dandy” erkek duruşunun savunucularından Lanvin’den ilhamını sokaktan alan Balenciaga’ya, seçici modaseverlerin markası Givenchy’den işadamlarının korunaklı limanı Ermenigildo Zegna’ya kadar birçok farklı moda evi bu trendi kucaklıyor. Ama işin ehline gitmek istiyorsanız Columbia, Patagonia, North Face gibi tanınmış outdoor markaları da bu sezon oldukça gözde!

80’LERE DÖNÜŞ

1980’ler yeniden revaçta. 1987 yapımı “Wall Street” filminde gördüğümüz geniş omuzlu, kruvaze ceketler ve pilili bol kesim pantolonlar tekrar moda sahnesine çıkıyor. Ayrıca İskoç desenli yünlü kumaşlar ve “3 parça elbise”nin 3’üncüsü yelekler de bu sezon erkeklere göz kırpıyor. Bir anlamda gücü temsil eden hangi detay varsa bu sezon görmek mümkün. O dönemi de gayet iyi hatırlayan Giorgio Armani, Versace, Boss gibi olağan şüphelilerin yanı sıra Berluti, Louis Vuitton ve Tween gibi markalar da trendi takip edenlerden.

MİLİTARİST KAMUFLAJLAR ROMANTİK GÜLLER

Sezonlardır gündemden inmeyen kamuflaj desenleri bu sezon daha da baskın. Balmain ve Moschino gibi büyük markalarda trendi takip etmek mümkün. Yine de enseyi karartmayan markalar da yok değil. Barış elçileri misali onlara silah doğrultanlara güllü-dallı, iç açıcı desenlerle karşılık veriyorlar. Geçtiğimiz yaz sezonundan miras, podyumda tekrar yerini alan ipek gömlekler de çiçek desenlerle bezenerek kış sezonunda ezber bozuyor.

BALIKÇI YAKALI MAKSİMALİST TRİKOLAR

Çoğu zaman esprili desenleri ve yazıları sweatshirt’e kaptıran triko kazaklar pop art, çizgi roman ve çizgi film kahramanlarının yanı sıra zamanın ruhuna uygun “slogo”lar (slogan logo) ile bu sezon birçok markanın koleksiyonunda yerini aldı. Zaman zaman dini motifler zaman zaman hayvan figürleri kullanan Dolce&Gabbana, retro-füturistik akımın temsilcisi Gucci, tarzının dışına doğru kayan Dior Homme trendin öncülerinden. Ayrıca triko yakaları da yükseliyor. Lüks kaşmir ve ipek yün karışımlı dokularla balıkçı yakalar Powersuit döneminde olduğu gibi ceketlerin içine gömlek yerine tercih ediliyor.

TABANLAR YİNE KALIN

Günlük hayatta konforu önde tutan ve resmi giyim kodları ile “casual” tarzın arasındaki sınırları bulanıklaştıran erkek modasında birkaç sezondur olduğu gibi yine tabanlar kalınca. Klasikleşmiş loafer tarzı modellerin yanı sıra, spor ayakkabılar yine kalın ve teknolojik destekli taban formları ile karşımıza çıkarken postallar ve botlar da hem kalın tabanın hem de outdoor/militarist esintilerin bir sonucu olarak vitrinlerde yerini alıyor.

KARAKIŞTA KAHVERENGİ

“Karakış”a inat, daha zarif ve göz okşayan tonlarda buluşan moda tasarımcıları deve tüyü, bej, karamel ve taba gibi renkleri tasarımlarında kullanıyor. Yuvayı, güveni hatırlatan kahverengi, farklı tonlarının tek kombinde birlikte (ton sur ton) kullanımıyla karşımızda. Giyenin yüz hatlarını yumuşatarak ılımlı görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca farklı tonlarını birlikte giymek harika kusur örten bir illüzyon. Kahve tonlarının ustası Burberry, sade çizgileriyle tanınan Hermes ve ulaşılabilir lüksün markası Damat, kahvenin en güzel tonlarına yer veren koleksiyonları ile öne çıkıyorlar.

KRAVAT ZİRVEDE

Bu sezon desenli, düz, logolu, örme çeşit çeşit kravatlara güvenin. Kravatlarınız da birbirinden şık kravat iğnelerine güveniyor. Takım elbise içinde ceket ya da V yaka kazaklarda kendini gösteren kravatlar Prada, Dior Homme, Balenciaga gibi markaların koleksiyonlarında...

LÜKS KONFOR İNOVASYON

Titiz terzilik anlayışıyla her bedene uyum sağlayan kalıpları ve İtalya’nın en prestijli Superfine Wool kumaşları ile “kişiye özel” tasarım hissi yaşatan Damat, sezonda lacivert, gri ve antrasit gibi güçlü renk paletinin yanı sıra mürdüm ve camel gibi alışılmışın dışında tonları da koleksiyonla tanıştırıyor. 2017-18 Sonbahar/ Kış sezonunda lüks, inovasyon ve konforu bir arada koleksiyona taşıyor. Sezon trendlerinin yanı sıra şıklığın özel detaylarda gizli olduğunu bilen giyimine düşkün erkekler, bu koleksiyonda takım elbiselerin özel sedef düğmelerle süslenen yüksek kalite elyaf dokuma gömlek serisiyle tamamlandığını da fark edecek. Koleksiyon, “Travel Serisi”ndeki özel teknolojiyle üretilen kırışma, toz tutma, ıslanma ve lekelenme sorunlarını ortadan kaldıran, akıllı kumaşlarla hazırlanan takım elbiseler ve gömleklerle farklılaşıyor. “Smart casual” giyim anlayışına uygun, konforu ön plana çıkartan serisinde ise haki ve lime tonlarda Extrafine Merino yünden yumuşacık trikoları dikkat çekiyor. Bu şıklık flanel gömlekler, süet sportif ceketler, rahat kesimde pantolonlar ve yüksek temponuza uyum sağlayan sneaker modelleri ve botlarla tamamlanıyor. Çift taraflı, yün dokulu kabanlar hem günlük giyimle hem de şık takımlarınıza harika uyum sağlayarak soğuk kış günlerinde kurtarıcınız oluyor.

DOĞADAN İLHAMLAR

Şehrin modern erkeklerine zengin bir seçkide şık koleksiyonlar sunan Tween, 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonunda ilhamını doğanın mevsim geçişiyle dönüşen renklerinden alıyor. Koleksiyon aynı zamanda sık seyahat eden yoğun tempolu erkeklerin gardıroplarını “Travel Serisi”ndeki fonkisyonel parçalar ve teknolojik kumaşlarla yeniliyor. Boz ve deve tüyü gibi soğuk kahveler, yanık toprak ve haki yeşili gibi tonları koleksiyonunun renk paleti olarak belirleyen Tween, gömlek, denim pantolon, triko gibi parçalar ve astarlarda kullanılan fil figürleriyle sezona esprili bir dokunuş katıyor. Travel Serisi’ndeki takım elbiseler, leke ve su tutmayan, kırışmayan teknolojik kumaşlarıyla pratik bir seyahat arkadaşı oluyor. Bu sezon bulabileceğiniz bir başka yenilik de örme pantolonlar. Konforunuzdan ödün vermeden şıklığınızı koruyan bu pantolonlar sokak modasının özgün stil anlayışına gönderme yapan bomber ceketlerle tamamlanıyor. Koleksiyonun özel bir baskı tekniğiyle desenlenen yün ceketleri, rozet ve arma detayları, slogan işlemeli gömlekleri ise şehrin yeni nesil kreatif çalışma temposundan esinleniyor. Yılbaşı dönemi yaklaşırken özel kutlama ve davetler için takım elbise, gömlek ve tek ceket seçenekleri de uzay teması altında “Tween Night Out” koleksiyonunda.