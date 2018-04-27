Türkiye'de geçen yıl hayatını kaybeden 190 bin 657 kadının yaklaşık yüzde 45'inin ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Her iki kadından biri "kalp hastalıkları" nedeniyle yaşamını yitirirken, erkeklerin ölüm sebepleri arasında ilk sırayı "iyi ve kötü huylu tümörler" aldı.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye'de geçen yıl 226 bin 166'sı erkek, 190 bin 657'si kadın olmak üzere, 416 bin 881 ölüm vakası gerçekleşti. Ölümlere sebep olan hastalıkların başında, yaklaşık yüzde 40 ile dolaşım sistemi hastalıkları geldi.
AA'nın haberine göre; geçen yıl 83 bin 224 kadın ile 82 bin 99 erkek, çeşitli kalp ve beyin damar hastalıklarını kapsayan dolaşım sistemi rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu nedenle yaşamını yitiren kadınların oranı yüzde 43,6, erkeklerin oranı da yüzde 36,3 oldu.
Kadınların yüzde 48'i (91 bin 582) iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği gibi çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybederken, erkeklerde bu oran yüzde 26,3 olarak belirlendi.
Beyin damar hastalıkları (serebro-vasküler) nedeniyle yaşamını yitiren kadın sayısı 20 bin 812, erkek sayısı da 17 bin 73 olarak kayıtlara geçti.
TÜMÖRDEN HAYATINI KAYBEDENLERİN 3'TE 2'Sİ ERKEK
En fazla ölüme sebep olan hastalıklarda ikinci sırayı "iyi ve kötü huylu tümörler" aldı. Bu nedenle hayatını kaybedenlerin yüzde 64,6'sını erkekler, yüzde 35,4'ünü kadınlar oluşturdu. Geçen yıl her 4 erkekten biri (yüzde 23,3) kötü huylu tümörler nedeniyle hayata veda ederken, bu oran kadınlarda yüzde 15,2 oldu.
Türkiye genelinde toplam 28 bin 496'sı erkek, 21 bin 358'i kadın olmak üzere 49 bin 855 kişi solunum sistemi hastalıkları, 8 bin 998'i erkek, 11 bin 506'sı kadın olmak üzere 20 bin 504 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle öldü. Endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden 20 bin 110 kişinin 11 bin 420'si kadınlardan, 8 bin 690'ı erkeklerden oluştu.
Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle 18 bin 901 kişi hayata veda ederken, bunların 13 bin 843'ünü erkekler, 5 bin 55'ini kadınlar oluşturdu.
Ölüm nedenlerinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında tümörler, solunum sistemi hastalıkları, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle daha çok erkeklerin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklarla sinir sistemi hastalıkları nedeniyle daha çok kadınların hayatını kaybetmesi dikkati çekti.
88 KİŞİ AIDS NEDENİYLE ÖLDÜ
Öte yandan geçen yıl Türkiye'de toplam 15 bin 292 kişi kazalar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bin 772 kişi intihar, bin 294 kişi de cinayet sonucu hayata veda etti.
Söz konusu dönemde 24 bin 685 kişi akciğer, 15 bin 773 kişi diyabet, 13 bin 971 kişi böbrek hastalığı, 13 bin 832 kişi Alzaymır, 2 bin 268 kişi kronik karaciğer hastalığı, bin 777 kişi astım, 345 kişi ishal, 181 kişi de grip nedeniyle öldü.
Türkiye'de 65'i erkek, toplam 88 kişinin ölümüne ise AIDS neden oldu.
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