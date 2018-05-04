Erken seçim 2018: Muhalefet ittifakı nasıl işleyecek?

- BBC

Erken seçim kararının ardından "ortak cumhurbaşkanı adayı" arayışı sonuçsuz kalan ve her partinin kendi adayıyla cumhurbaşkanlığı için yarışmasında karar kılan muhalefet partileri, parlamento seçimlerinde ise "en geniş tabanlı" olmasa da 4 parti ittifakıyla seçime gitme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığında rekabet, parlamento seçiminde güçbirliği yapacak olan muhalefet ittifakının protokolünde neler yer alacak? İttifak dışı tutulan HDP ne yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) ittifakı' ile ilgili merak edilenleri derledik:

İttifak listesi nasıl olacak?

CHP, İYİ Parti, SP ve DP'den oluşacak dörtlü ittifakın protokol taslağı siyasi parti liderlerine iletildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, İYİ Parti ve SP kendi isim ve amblemleriyle ittifakta yer alacak. DP adayı ise İYİ Parti listesinden aday gösterilecek. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bu kapsamda milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor. DP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Akşener'i destekleyecek.

Protokol imza töreni neden ertelendi?

İttifaka dahil olan siyasi partilerin liderlerinin perşembe günü saat 15.00'de ptotokolü açıklamaları planlanıyordu. Ancak, çarşamba gecesi yürütülen görüşmeler sonucunda, ittifak protokolüne son şekli verilememesi, DP'nin ittifakta nasıl temsil edileceğinin netleştirilememesi, parti genel başkanlarının yoğun programları gerekçe gösterilerek, protokol töreni iptal edildi.

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Yansıyan bilgilere göre ittifaka ilişkin protokol töreninin cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Seçim takvimi uyarınca siyasi partilerin ittifak protokolünü en geç 6 Mayıs pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

İttifakın adı ne olacak?

Bu konuda 3 alternatif var.

İttifakı oluşturan partilerden CHP "Demokrasi", İYİ Parti "Millet", SP ise "Huzur" ittifakı seçeneği üzerinde duruyor.

Protokolde neler yer alacak?

4'lü ittifak protokolünde temel vurgunun "güçler ayrılığı, parlamenter sisteme dönüş, demokrasi ve adalet" olması planlanıyor.

20 Temmuz 2016'dan bu yana uygulanan OHAL uygulamasına son verilmesi, hukukun üstünlüğü, kutuplaştırıcı siyaset söylemi yerine uzlaşmacı ve kucaklayıcı yönetim anlayışına vurgu yapılması bekleniyor.

HDP neden dışlandı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP'nin oluşturduğu "cumhur ittifakı"na karşı, hayır bloğunda yer alan 7 partinin "sıfır baraj ittifakı" yapmasını önermişti.

Bu kapsamda halen parlamentoda sandalye sayısı açısından 3. büyük siyasi parti olan HDP'nin de ittifaka dahil edilmesi sonucu doğacaktı.

Ancak, ülkücü kökenli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin de ittifaka dahil edilmesine "milliyetçi oyları kaybederim" gerekçesi ile karşı çıktı.

Her ne kadar Kılıçdaroğlu, "Bir partiyi blok olarak şeytanlaştırma düşüncesinde değiliz, Meclis'te yan yana oturuyorlar. Ama oy pusulasında yan yana olmayalım diyorlar" sözleriyle HDP'nin ittifaka dahil edilme arzusunu dile getirse de, Akşener'i ikna edemedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise HDP'nin ittifaka dahil edilmeme gerekçesine, "kamuoyu anketlerine göre bekledikleri sonucu alamamaları" olarak açıkladı.

Ancak HDP'nin ittifak dışı bırakılmasının en önemli nedeni olarak, AKP-MHP ortaklığının HDP'yi PKK ile özdeşleştirilmesi ve ittifaka dahil edilmeleri halinde "PKK'li olarak damgalanma" korkusu olduğu ifade ediliyor.

HDP ne yapacak?

Baştan beri muhalefet partilerinin "sıfır baraj ittifakı"na sıcak bakan HDP, ittifaktan dışlanmaya tepkili.

- BBC

CHP'nin sağ partilerle ittifak yaptığını savunan HDP'nin Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'na göre, parlamento seçimleri için seçimlerde "iki sağ ittifak" yarışacak.

Ancak ittifak dışına itilse de HDP, cezaevindeki eski eşbaşkanları Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterecek ve parlamentoya girmek için tek başına yarışacak.

İttifak dışına itilmeleri nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde "sandığı protesto" seçeneğinin de tartışıldığı partide bu tavırda şimdilik değişikliğe gidilmesi ve ikinci tura kalacak adayın Kürt sorunu ve demokrasi konusundaki tavrına bakılarak tutum belirlenmesi görüşü ağırlık kazandı.

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