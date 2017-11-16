Erol Büyükburç, mirasını kızlarından birine bıraktı, ortalık karıştı!

İki yıl önce vefat eden ünlü şarkıcının vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bıraktığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ve Özlem Kaya vasiyetnameye itiraz etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen tenkis davasında, Büyükburç'a ait Beşiktaş, Zekeriyaköy ve Etiler gibi lüks semtlerdeki taşınmazların maddi değerlerinin tespiti için keşif yapılmasına karar verildi.

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Jeyan Büyükburç

Özlem Kaya