Teknik direktör Ersun Yanal, Gazete Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür'e özel açıklamalar yaptı...



Türk futboluna ülke olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. Avrupa’nın en yeni, en iyi statları artık bizde. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adayız. Hak ediyoruz, alırız da... Yabancı futbolculara da ciddi paralar ödüyoruz. Katkıları da elbette yadsınamaz ama ya Türk futbolu? Yeri geliyor sahaya 11 yabancı ile çıkan takımlarımız oluyor. Bu konuları Ersun Yanal ile konuştum. Uzun süredir ortalıkta görünmediğinden kendisiyle görüşme ihtiyacı hissettim. Ersun Hoca ortalıkta yok ama boş durmuyor. Bugünlerde Türk futbolunun fotoğrafını çekiyor, görüşlerini, çözüm önerilerini panellerde Türk halkıyla paylaşıyor. Ve bu paneller için Türkiye’nin uzak köşelerini tercih ediyor. Geçen hafta Diyarbakır’daydı, yarın Şanlıurfa’da olacak. Bu bölgede dolaşmaya da devam edecek. Buralardaki konuşmaları basının ilgisini çekmiyor olacak ki gazetelerde de televizyonlarda da yer bulmuyor. Aslında tespitleri ilgi çekici. Üzerinde durmaya değer...



Bakın neler söylüyor Ersun Yanal:



‘EN YAŞLI LİG BİZDE’

“Kıbrıs’tan sonra en çok yabancı futbolcu oynatan ligiz. Biz, Avrupa’nın en çok yabancı futbolcu oynatan ligiyiz. Kıbrıs’ı saymıyorum. Altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları oynatma kriterinde de en alt sıradayız. En çok yabancı futbolcu bizim ligimizde. Futbolculara ödenen rakamların yüksekliği sıralamasında 5.’yiz. Aynı zamanda Avrupa’nın en yaşlı ligiyiz.”



‘ARTIK BU YARA KANIYOR’

“Bu ligle nereye gidiyoruz? Kulüpler batmış, borçlar gırtlakta. Artık bu yara kanıyor. Türkiye yabancıların emeklilik ikramiyesi oldu. Hiçbir kriter yok. 3-5 menajerin oyuncağı olduk. O menajerler ‘En kolay Türkiye’ye satarım’ diyor, önüne geleni getiriyor. Hesap soran yok.” ‘yürekten inanıyorum ama’ “2011 yılında Türkiye’de yetişen oyuncu sayısı yüzde 49, oynama süreleri yüzde 46’ydı. Yüzde 54 yabancı menşeli oyuncular oynuyordu. Bugün bu rakam yüzde 73’e çıktı. Türkiye’de yetişen oyuncu ise yüzde 27’lere indi. Alttan oyuncu gelmeyecek. 2024 yılı için hedef koyduk ve Türkiye’de Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemeye hazırlanıyoruz. Yüreğimle inanıyorum, olacak ama orada oynatacak oyuncu bulamayız.”



'NASIL YARIŞACAKSIN ALMANYA İLE?'

“Çok iyi statlar yaptık, 2024’ü alırız. Olimpiyatları da düzenleriz de o olimpiyata en az 10 branşında katılamayız. 2024’te de gruptan çıkamayız. Katar’da düzenliyor şampiyona. Sonuçta sadece düzenlemek yetmiyor, oralarda başarılı olmak da önemli. 0-14 yaş grubunda 18.5 milyon çocuğumuz var ve biz bunların 500 binine ulaşabiliyoruz. Almanya’da bu yaş grubundaki çocuk sayısı 12 milyon, onlar 7 milyonuna ulaşmayı başarıyor. Nasıl mücadele edeceksin onlarla?”



'DOĞUYA ELİMİZ DEĞMELİ'

“Bu ülke çok önemli süreçlerden geçiyor. Biz bu panelleri Doğu, Güneydoğu ağırlıklı düzenliyoruz çünkü buralarda daha çok dikkat çekmek lazım. İstanbul’un, İzmir’in çocuğu kendini kurtarır da Diyarbakır, Urfa, Muş’un çocuklarına elimizi değmemiz gerekir. Artık bir şeyler yapma, çocuklarımızın geleceğini kurtarma zamanı.”

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