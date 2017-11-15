Ersun Yanal’ın yeni eşi, eski eşine 100 bin TL ödeyecek

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ilk eşi Şenay Yanal, 2 yıl önce evli olduğu dönemde yuvalarının yıkılmasından sorumlu tuttuğu iç mimar İren Ağan’a 300 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde avukat Bülent Seyhan aracılığıyla açılan dava devam ederken Ersun Yanal’ın “Dünya bir yana kızım bir yana” dediği kızı Femin Yanal, annesiyle birlikte açtığı davadan feragat etti. Ersun Yanal’ın 2014’ün yazında Bodrum’da İren Ağan ile ilişkisinin başladığını belirten Şenay Yanal, boşanma davası açtıktan sonra “yuvasını yıktığı” iddiasıyla Ağan’dan da tazminat istedi.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Ersun Yanal ile olan ilişkisini yalanlayan İren Ağan, çiftin boşanmasında etkisinin olmadığını ileri sürdü. İç mimar Ağan’ın tanığı mahkemede, Ağan’ın Yanal’ın teknesini dizaynını yaptığını, duygusal ilişkileri olmadığını savundu.

‘HAKSIZ DAVRANIŞ İÇİNE GİRDİ’

Mahkeme, temmuz ayında verdiği kararda, İren Ağan’ın, evli olduğunu bilerek Ersun Yanal ile gayri resmi ilişkiye girerek gerek yasalarca, gerek örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girdiğini belirtti. Bu davranışın haksız eylem niteliğinde olduğunu belirten mahkeme, Ersun Yanal’ın kamuoyunda tanındığının, basit bir araştırmayla evli ve çocuklu olduğunun bilineceğinin altını çizdi. İren Ağan’ın tüm bunları bilerek Ersun Yanal’la yaşadığı birlikteliğin basına yansıdığı belirtilen kararda, bu durumun Şenay Yanal’da telafisi güç manevi zarar meydana getirdiği belirtildi. Mahkeme, İren Ağan’ın Şenay Yanal’a 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Şenay Yanal’dan boşanan teknik adam Ersun Yanal ile 24 Eylül’de evlenen İren Ağan karara itiraz etti. Karar kesinleşirse Ersun Yanal’ın yeni eşi, faiziyle birlikte 100 bin TL’yi eski eşe ödeyecek.

‘EVLİ KADINA KARŞI HAKSIZ FİİL’

Son dönemde sık sık karşımıza çıkan aldatılan eşin açtığı tazminat davalarını hukukçulara sorduk. Aile Hukuku Uzmanı Avukat Sibel Engin, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu daha önce Yargıtay’ın ‘Bu tazminatlar verilemez’ kararlarını kaldırdı. Bir kadının evli olduğunu bildiği erkekle cinsel ilişki yaşaması, diğer evli kadına karşı haksız fiil niteliğindedir. Kesinlikle tazminat ödenmesini gerektiren bir eylemdir” değerlendirmesi yaptı. Avukat Ayşegül Mermer de aldatılan eşin, diğer eşin birlikte olduğu üçüncü kişiye karşı manevi tazminat davası açabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Ancak burada eş ile üçüncü kişi arasındaki bağ diğer aldatılan eş için kişilik haklarını ihlal edecek türden duygusal veya fiziksel bir bağ olmalıdır. Ayrıca üçüncü kişinin karşısındaki kişinin evli olduğunu bilmesi ve bilerek isteyerek ilişki kurması gerekmekte yani üçüncü kişinin kusurlu olması aranmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017’deki son kararına göre aldatılan eş, 3 . kişiye tazminat davası açabilir.”

BENZER KARARLAR VERİLMİŞTİ

- Müjde Ö. adlı kadın, boşanma davası devam eden işadamı Gökhan Cumbul’la nişanlandığını söyleyip tek taş yüzüğün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış, Cumbul’un eşi Hande Cumbul tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Hande Cumbul’u haklı bularak Müjde Ö.’yü 15 bin lira tazminata mahkûm etmişti.

- Eski manken Demet Şener Kutluay, evlilik birliği içerisinde kocası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza’ya 500 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Şener, kocasıyla Edvina Sponza’nın fotoğraflarını ‘yasak aşkın belgesi’ olarak mahkemeye delil olarak sunmuştu.

- Sosyetenin ünlü isimlerinden Lemi Gülman’dan 3.5 milyon TL tazminat alarak zina nedeniyle boşanan Reyhan Gülman, evliliğini yıktığını öne sürdüğü, spiker Ece Özbek’ten 7 bin TL manevi tazminat kazanmıştı. Ece Özbek, boşanan Lemi Gülman ile evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu.

ersun yanal

şenay yanal

İren Ağan