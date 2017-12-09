Erzincan'da, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.



AA'nın haberine göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine ait zırhlı araç, Erzincan-Sivas karayolu Polis Okulu kavşağında devrildi. Kazada, araçtaki 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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