Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde oturan 11 yaşındaki Vedat Arslan, çöp atmak için yanına gittiği yanan çöplükteki parfüm şişesinin patlaması sonucu yaralandı. Elleri ve yüzü yanan Arslan, tedavi altına alındı.
DHA'nın haberine göre; olay Karayazı İlçesi'ndeki Ulucanlar Köyü'nde meydana geldi. Bu yıl 5'inci sınıfa başlayan Vedat Arslan, çöp atmak için okulun karşısındaki çöplüğe gitti. Çöplüğün yandığını gören Arslan elindeki çöpü attığı sırada bir patlama oldu.
Çöpe önceden atılan parfüm şişesi patlaması sonucu el ve yüzünün büyük bölümü yanan Vedat'ı okulun öğretmenlerinden Ali Kara, Karaçoban ilçesindeki devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale ardından Arslan, Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Sağlık durumu iyi olan ancak elleri ile yüzü ikinci derecede yanan Vedat Arslan, patlama sesi ile birlikte etrafı alevlerin kapladığını ve çok korktuğunu söyledi.
Alevlerden korunmak için sağ eli ile gözlerini kapattığını anlatan Aslan, şöyle dedi:
"Evden aldığım çöpü okulun karşındaki çöpe atacaktım. Yanına gittiğimde çöpün yandığını gördüm. Tam çöpü atacaktım ki patlama oldu. Alevlerin yüzüme geldiğini görünce elimle gözlerimi korudum. Canım yanınca da feryat ettim. O sırada koşarak gelen öğretmenlerimizden Ali Kara beni otomobili ile hastaneye götürdü. Patlayan şeyin parfüm şişesi olduğunu sonradan öğrendim."
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