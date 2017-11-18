Erzurum'da defin kavgası

Erzurum'da kendini asarak intihar eden 4 çocuk annesi G. Ç.'nin eşi ve çocukları ile erkek kardeşleri arasında defin yeri kavgası çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ç.'nin cenazesi eşi ve çocuklarının istediği yere defnedildi.
DHA'nın haberine göre, Merkez Palandöken İlçesi'nnde oturan G. Ç. dün cuma namazı sonrası evde kimse yokken kendini asarak yaşamına son verdi. 3 aydır antideprasan ilaçları kullanan ve henüz intihar sebebi öğrenilemeyen 45 yaşındaki G. Ç.'nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Ç.'nin 2'si kız 4 çocuğu ve eşi ile erkek kardeşleri arasında defin yeri kavgası yaşandı.
6 SAAT SONRA DEFNEDİLDİ
Yıkanmak için Asri Mezarlık içerisindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait gasilhaneye getirilen G. Ç.'nin cenazesini erkek kardeşleri Tekman ilçesinin Koçyayla köyünde toprağa vermek isterken, eşi ve çocukları ise cenazenin Tekman'ın Geçitköyü'nde defnedileceğini söyledi. Önce Adli Tıp Kurumu, daha sonra gasilhane önündeki tartışma nedeniyle Asri Mezarlık önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Defin yeri kavgası İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram'ın ailelerle konuşması ile yatıştı. Tartışma bitinceye kadar G. Ç.'nin cenazesi Asri Mezarlık içerisinde araç içerisinde bekletildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla G. Ç.'nin cenazesi yaklaşık 6 saat sonra eşi ve çocuklarının istediği yere defnedildi.
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