Erzurum'da İran plakalı yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazısında 18 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Erzurum'dan Erzincan karayolunun Ilıca yakınlarında meydana geldi. Nahcivan'dan geldiği öğrenilen İran plakalı yolcu otobüsü yoldaki buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 18 yolcu yaralanırken, kaza yerine AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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