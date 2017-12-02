Erzurum'da lise öğrencisini tekme tokat dövdüler

Erzurum'da okuldan çıkan kalabalık öğrenci grubu, bir lise öğrencisini tekme tokat dövdü.

İHA'nın haberine göre olay, Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan öğrenciler ile bir lise öğrencisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra lise öğrencisi yoluna giderken arkasından koşarak saldırıya geçen kalabalık öğrenci gurubu genci tekme tokat dövdü. Çevreden geçen vatandaşların müdahalesiyle lise öğrencisi saldırganların elinden kurtarıldı. Öğrenciler daha sonra dağıldı.