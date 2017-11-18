Erzurum'da motosiklet kazasında bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

Erzurum'un Narman İlçesi'nde otomobilin çarpması sonucu motorsiklet sürücü Mertay Narman (18) hayatını kaybederken, arkadaşı 17 yaşındaki E.A. ağır yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.00 sıralarında Narman- Oltu karayolunda meydana geldi. Narman İlçesi'nden Oltu yönüne giden Ercan Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yol kenarına savruldu. Kaskları olmayan motosikletteki sürücü Mertay Narman ile arkasındaki arkadaşı E.A. ağır yaralanarak Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mertay Narman yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak öldü. Narman ile arkadaşı E.A.'nın fotoğraf makinesi ve ayakkabıları etrafa savruldu. Otomobil sürücüsü Ercan Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER