Erzurum'da bir bankaya ait para taşıma aracının çarptığı takside sıkışan yolcu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yolcu ve yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.



DHA'nın haberine göre kaza, dün öğlen saatlerinde merkez Yakutiye ilçesindeki Karayolları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 55 yaşındaki Nizamettin Taşdemir yönetimindeki taksiye Mikail Tanyeli yönetimindeki bir bankaya ait para taşıma aracı çarparak sürükledi. Refüje çıkan taksinin sürücüsü Nizamettin Taşdemir, göğsünden aldığı darbe nedeniyle nefes almakta güçlük çekerken, ön koltukta oturan yolcunun da ayakları sıkıştı.

Taksi şoförü ve müşterisine yardım etmeye koşanlar çaresiz kalınca durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri taksi şoförüne müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri de takside sıkışan ismi öğrenilemeyen müşteriyi kurtardı. Taksiden çıkarılan iki yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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