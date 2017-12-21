Erzurum'da evinin penceresinden havalı tabancayla ateş ederek, sokakta oyun oynayan iki çocuğu yaraladığı için 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer Murat Akçay, silahın öldürmeye elverişsiz çıkması nedeniyle 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



DHA'nın haberine göre olay, 19 Haziran günü saat 18.30 sıralarında, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla iddiaya göre, sokaktaki kola şişesine ateş etti. Hedefi tutturamayan Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya'yı yaraladı. Annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen iki çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çocukların yaşadığı apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahları kullanan Ömer Murat Akçay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu Ömer Murat Akçay, polise verdiği ilk ifadede, avcılık belgesi olduğunu söyledi. Akçay, "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim, vuramadım. Sonra bir el daha ataş ettim, şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm; ama ben, onlara ateş etmedim" diye konuştu.



AİLELER ANNENİN MANEVİ DESTEĞİ NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLMADI



Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan Akçay, geçen 23 Haziran'da tutuklanarak, cezaevine konuldu. Akçay hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iki çocuğa yönelik toplam 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Akçay, yaklaşık 4 ay sonra geçen 18 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çocukların aileleri, sanık Akçay ile doktor olan annesinin manevi anlamda yanında oldukları için şikayetlerinden vazgeçti. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 6 Aralık'ta görülen celsede duruşma savcısı mahkemeye sunulan mütalaada Akçay'ın kullandığı silahın ateşsiz olduğu, Adli Tıp'tan gelen raporda silahın öldürmeye elverişli olmadığı belirlenince suçun vasfının değişerek, 'kasten yaralamaya' dönüştüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın her iki çocuğa yönelik eylemi için toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini talep etti.



Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömer Murat Akçay katılmazken, sanık ve çocukların avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Ömer Murat Akçay'ı her bir çocuğa yönelik 'kasten yaralama' eylemi için 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ömer Murat Akçay'ın cezası onanırsa yeniden cezaevine girecek.

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