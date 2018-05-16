Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İlk buluşmanın bu gece yapılan sahur ile gerçekleştirildiği Erzurum, Eskişehir'de Ramazan'ın ilk iftarı için geri sayım başladı. Peki, Erzurum, Eskişehir'de ilk oruca niyet edenlerin merakla beklediği iftar vakti ne zaman olacak? Erzurum, Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı? İşte Erzurum, Eskişehir Ramazan imsakiyesi...

ERZURUM, ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Erzurum'da iftar vakti saat 19:30, Eskişehir'de 20:13 olarak görülüyor.

ERZURUM, ESKİŞEHİR SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Erzurum’da sahur vakti (imsak) 03:07, Eskişehir'de olarak görülüyor. Ağrı’da saat 03:51’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ERZURUM'DA RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:09 04:52 12:17 16:10 19:30 21:06 2 17.05.2018 Perşembe 03:07 04:52 12:17 16:10 19:31 21:08 3 18.05.2018 Cuma 03:06 04:51 12:17 16:10 19:32 21:09 4 19.05.2018 Cumartesi 03:05 04:50 12:17 16:11 19:33 21:11 5 20.05.2018 Pazar 03:03 04:49 12:17 16:11 19:34 21:12 6 21.05.2018 Pazartesi 03:02 04:48 12:18 16:11 19:35 21:13 7 22.05.2018 Salı 03:01 04:47 12:18 16:11 19:36 21:15 8 23.05.2018 Çarşamba 03:00 04:47 12:18 16:12 19:37 21:16 9 24.05.2018 Perşembe 02:58 04:46 12:18 16:12 19:37 21:17 10 25.05.2018 Cuma 02:57 04:45 12:18 16:12 19:38 21:18 11 26.05.2018 Cumartesi 02:56 04:45 12:18 16:13 19:39 21:20 12 27.05.2018 Pazar 02:55 04:44 12:18 16:13 19:40 21:21 13 28.05.2018 Pazartesi 02:54 04:44 12:18 16:13 19:41 21:22 14 29.05.2018 Salı 02:53 04:43 12:18 16:13 19:42 21:23 15 30.05.2018 Çarşamba 02:52 04:43 12:18 16:14 19:42 21:25 16 31.05.2018 Perşembe 02:51 04:42 12:19 16:14 19:43 21:26 17 01.06.2018 Cuma 02:50 04:42 12:19 16:14 19:44 21:27 18 02.06.2018 Cumartesi 02:50 04:41 12:19 16:14 19:44 21:28 19 03.06.2018 Pazar 02:49 04:41 12:19 16:15 19:45 21:29 20 04.06.2018 Pazartesi 02:48 04:41 12:19 16:15 19:46 21:30 21 05.06.2018 Salı 02:47 04:40 12:19 16:15 19:47 21:31 22 06.06.2018 Çarşamba 02:47 04:40 12:20 16:15 19:47 21:32 23 07.06.2018 Perşembe 02:46 04:40 12:20 16:16 19:48 21:33 24 08.06.2018 Cuma 02:46 04:39 12:20 16:16 19:48 21:34 25 09.06.2018 Cumartesi 02:45 04:39 12:20 16:16 19:49 21:34 26 10.06.2018 Pazar 02:45 04:39 12:20 16:16 19:49 21:35 27 11.06.2018 Pazartesi 02:44 04:39 12:21 16:17 19:50 21:36 28 12.06.2018 Salı 02:44 04:39 12:21 16:17 19:51 21:37 29 13.06.2018 Çarşamba 02:44 04:39 12:21 16:17 19:51 21:37 30 14.06.2018 Perşembe 02:44 04:39 12:21 16:18 19:51 21:38

ESKİŞEHİR'DE RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:53 05:36 13:00 16:53 20:13 21:49 2 17.05.2018 Perşembe 03:51 05:35 13:00 16:53 20:14 21:50 3 18.05.2018 Cuma 03:50 05:34 13:00 16:53 20:15 21:51 4 19.05.2018 Cumartesi 03:48 05:33 13:00 16:54 20:16 21:53 5 20.05.2018 Pazar 03:47 05:32 13:00 16:54 20:17 21:54 6 21.05.2018 Pazartesi 03:46 05:32 13:01 16:54 20:17 21:56 7 22.05.2018 Salı 03:45 05:31 13:01 16:54 20:18 21:57 8 23.05.2018 Çarşamba 03:43 05:30 13:01 16:55 20:19 21:58 9 24.05.2018 Perşembe 03:42 05:29 13:01 16:55 20:20 21:59 10 25.05.2018 Cuma 03:41 05:29 13:01 16:55 20:21 22:01 11 26.05.2018 Cumartesi 03:40 05:28 13:01 16:55 20:22 22:02 12 27.05.2018 Pazar 03:39 05:28 13:01 16:56 20:23 22:03 13 28.05.2018 Pazartesi 03:38 05:27 13:01 16:56 20:23 22:04 14 29.05.2018 Salı 03:37 05:26 13:01 16:56 20:24 22:06 15 30.05.2018 Çarşamba 03:36 05:26 13:01 16:56 20:25 22:07 16 31.05.2018 Perşembe 03:35 05:26 13:02 16:57 20:26 22:08 17 01.06.2018 Cuma 03:34 05:25 13:02 16:57 20:26 22:09 18 02.06.2018 Cumartesi 03:33 05:25 13:02 16:57 20:27 22:10 19 03.06.2018 Pazar 03:33 05:24 13:02 16:57 20:28 22:11 20 04.06.2018 Pazartesi 03:32 05:24 13:02 16:58 20:28 22:12 21 05.06.2018 Salı 03:31 05:24 13:02 16:58 20:29 22:13 22 06.06.2018 Çarşamba 03:31 05:23 13:03 16:58 20:30 22:14 23 07.06.2018 Perşembe 03:30 05:23 13:03 16:58 20:30 22:15 24 08.06.2018 Cuma 03:30 05:23 13:03 16:59 20:31 22:16 25 09.06.2018 Cumartesi 03:29 05:23 13:03 16:59 20:32 22:17 26 10.06.2018 Pazar 03:29 05:23 13:03 16:59 20:32 22:17 27 11.06.2018 Pazartesi 03:28 05:22 13:04 16:59 20:33 22:18 28 12.06.2018 Salı 03:28 05:22 13:04 17:00 20:33 22:19 29 13.06.2018 Çarşamba 03:28 05:22 13:04 17:00 20:34 22:19 30 14.06.2018 Perşembe 03:28 05:22 13:04 17:00 20:34 22:20

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