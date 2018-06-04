Erzurum’da Yakutiye Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı ‘Kentsel Dönüşüm’ ve ‘Cazibe Merkezi’ projesi kapsamında, Hasan-ı Basri Mahallesi’nde onlarca ev yıkıldı. Ancak, bölgede bulunan ve Hasan-ı Basri’nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına çevre sakinleri izin vermedi.

Belediye Başkanı Ali Korkut, “Hasan-ı Basri’nin mezarı Basra’da. Kendisi Erzurum’a hiç gelmemiştir. Projede değişiklik yaptık. Söz veriyorum, burası yıkılmayacak” diye açıklama yaptı. Yaklaşık 1 yıllık çalışmayla, bölgede yıkılan evlerin yerine yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu. Yapının etrafına kapalı otopark yapılacağı, otoparkın üzerinin de yeşillendirileceği ifade edildi. Çevre sakinleri tarafından, yapının Hasan-ıBasri’nin mezarı olduğuna inanılıyor.

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