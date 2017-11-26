Esad rejimi Şam'ı bombaladı: 20 ölü

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimi gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere ve Ayn Terma beldelerine sabah saatlerinden itibaren yapılan yoğun hava ve topçu saldırılarında 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.
Doğu Guta'daki AA muhabirinin hastane ve sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, rejimin Misraba beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 13 sivil öldü.
Medyere beldesine düzenlen hava saldırında ilk belirlemelere göre biri çocuk 5 sivil yaşamını yitirirken Duma ilçesindeki topçu saldırılarında şu ana kadar en az 2 sivil hayatını kaybetti.
Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
SON İKİ HAFTADA ÖLÜ SAYISI 100'Ü GEÇTİ
Rejimin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.
5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.
Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esad rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.
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