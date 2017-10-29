Esad rejiminden 'gerginliği azaltma' bölgelerine saldırı

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'daki beldelere düzenlediği saldırılarda biri çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.





Başkentin Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği saldırılarda Hamuriye'de 5 kişi, Sabka beldesinde de bir çocuk yaşamını yitirdi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı." dedi.

"REJİM GÜÇLERİ AYN TERMA VE COBAR'A SIZMAYA ÇALIŞTI"

Bu arada Doğu Guta'daki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el Bustani de "Rejim bugün Sabka, Hamuriye ve Kafr Batna beldelerini vurdu. Rejim güçleri, Ayn Terma ve Cobar'a sızmaya çalıştı. Muhalifler rejim güçlerinin sızmasını engelleyerek geri püskürttü." ifadelerini kullandı.





"REJİM AÇLIK SİLAHINI KULLANIYOR"

Esad rejiminin Doğu Guta'ya ablukaya almasından dolayı bölgede insani durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Bustani, "Rejim bölgede açlık silahını sivillere karşı kullanıyor. Rejim daha önce Yermuk, Madaya ve Zabadani'de açlık silahını kullanarak halkı yerinden etti." dedi.





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