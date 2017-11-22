Esad rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarında 3 çocuk öldü

Beşşar Esad rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesinde yerleşim yerlerine bugün düzenlediği saldırılarda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Esad rejimi, gerginliği azaltma bölgelerinden Doğu Guta'daki Arbin, Ayn Terma, Haresta ve Merc yerleşimlerine sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun topçu saldırıları düzenledi.

AA'nın haberine göre; Doğu Guta'daki sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Arbin beldesine öğle saatlerinde düzenlenen topçu saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti.

Rejimin Haresta ilçesindeki yerleşim yerlerine öğleden sonra düzenlediği topçu saldırılarında ise bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine taşıdı.

Esad rejiminin 14 Kasım'dan bu yana yoğun bir şekilde saldırdığı Doğu Guta'da ölen sivillerin sayısı 85'i aştı.

Rejimin önceki gün Doğu Guta'daki Kefer Batna beldesine gerçekleştirdiği roket saldırısında aynı aileden 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esad rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

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