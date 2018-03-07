Esenyurt'ta bir arabanın camını kırarak güpegündüz çanta çalan, pembe şemsiyeli hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, güvenlik kamerasının kaydettiği olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. Bir iletişim firmasının çalışanlarının kullandığı araç yol kenarında park halinde iken şüpheli bir şahıs aracın yanına geldi. Elinde pembe bir şemsiye olduğu görülen şahıs, etrafı bir süre kontrol etti. Kimsenin aracın yanına gelmediğini fark eden şüpheli adam, araca yaslanırken cebinden çıkardığı cisim ile aracın camını kırdı.

O ANLAR KAMERADA

İçerisinde evrakların olduğu çantayı çalan şüpheli olay yerine kaçtı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aracın camının kırılıp içinden çantanın çalındığı gören vatandaşlar ise polis merkezine giderek başvuruda bulunurken hırsızın çaldığı çantayı bir çöp kutusunda bulan vatandaşlar ise çanta sahibine haber verdi.

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