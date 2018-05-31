Kocaeli’nin İzmir ilçesinde yaşayan Eser Kotan adlı genç kadın, bir güzellik merkezinde girdiği epilasyon tedavisi sonrasında vücudunun büyük bir bölümünde 1. derecede yanık oluşunca firma hakkında davacı oldu.

İHA'nın haberine göre; İzmit’te bir kafeteryanın mutfak bölümünde çalışan 29 yaşındaki Yeter Kotan adlı kadın, Hürriyet Caddesi üzerindeki güzellik merkezinde aldığı epilasyon tedavisi sonrasında vücudunun büyük bölümünde 1. dereceden yanıklar oluştu.

Epilasyon seansından bir gün sonra uyandığında vücudunun göbek bölümünde belirginleşerek su toplayan ve kendisine acı veren yanıkların gören Kotan Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisine giderek tedavi gördü. Hastanede doktorların kendisine yanıkların enfeksiyon kapma ihtimalinde ölümcül sonuçlar oluşturabileceği bilgisi alan Kotan, tedavisinin ardından güzellik merkezine gitti. 1,5 yıldır tedavi gördüğü güzellik merkezine ödediği 2 bin TL’yi geri alarak konuyu kapatmak isteyen ancak firmadan olumsuz yanıt aldığını iddia eden Kotan, güzellik merkezi hakkında şikayetçi oldu.

“ACI ÇEKTİĞİMDE ABARTACAK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Güzellik merkezinde 1.5 yıl tedavi gördüğünü ifade eden Yeter Kotan, “Bu sürede herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Cumartesi 17.30 sıralarında randevum vardı, gittim. Önce benim kollarımı aldılar. Kollarımı aldıktan sonra acı hissettiğimi söyledim. Epilasyonu yapan arkadaş, hassas bir dönemde olabileceğimi, yorgun olabileceğimi söyleyerek acının geçeceğini ve abartılacak bir şey olmadığını söyledi. Beni o odada 15-20 dakika beklettiler” dedi.

“SABAHA KADAR ACI ÇEKTİM"

Daha sonra göbek bölümündeki seansa girdiğini ifade eden Kotan, “Bu seans için de bir yarım saat bekledim. Yoğunluk olduğunu ve makinelerin bozuk olduğunu söylediler. Benim göbek kısmımı aldığında yine arkadaşa canımın çok acıdığını söyledim. Sağ olsun bir krem getirerek sürdüğümde acının geçeceğini söyledi. Oradan çıktıktan sonra eve geldim ama öyle bir ağrım var ki dayanılmazdı. Suya da dokundurmamam gerektiğini söylediler. Sabaha kadar o acıyı çektim” diye konuştu.

"DOKTOR ENFEKSİYON KAPMADIĞIM İÇİN DUA ETMEMİ SÖYLEDİ"

Sabah uyandığında göbek bölgesinde su toplayan yanıkları gördüğünde korktuğunu belirten Kotan, “Üzerimi değiştirdiğimde yanık izlerini görünce bayağı bir şok geçirdim. Sonra öğlen sıralarında güzellik merkezine gittim kuru bir özür dilediler. Ne talep ettiğimi sorduklarında bu işin uzamasını istemediğimi, verdiğim paranın hepsini bana ödemelerini istedim. ‘Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok, isterseniz hastaneye götürür kremini alırız’ dediler. Ben zaten hastaneye gitmiştim. Doktor 1. dereceden yanık olduğunu söyleyerek krem verdi. Rapor da verdi ve bana enfeksiyon kapmadığı için dua etmem gerektiğini söylediler. Çünkü enfeksiyon kaparsam ciğerlerime kadar işleyebileceğini söylediler” şeklinde konuştu.

“50 TL VERİP OLAYI KAPATMAMI İSTEDİLER"

Firmada muhatap olduğu yetkililerden beklediği cevabı alamayınca şikayet için yasal yollara başvurduğunu dile getiren Kotan, “Davacıyım yani, sonuna kadar gideceğim. Madem bu kadar büyük bir firmasınız, 64 şubeniz varsa eğer bir özür dilemeye gelmeliler bence. Tam olarak emin değilim ama 2 bin TL’ye yakın bir meblağ ödemiştim. Göbek paketimi yeni açtırmıştım ve bu ikinci seansımdı. Seans için de 50 TL ödemiştim. Ve sadece bana bu 50 TL’yi verip olayı kapatmam gerektiğini söylediler. Bana bu yapılanları kim ödeyecek peki. Ben yanık olayı yaşayanlarla da görüştüm. Eskisi kadar olmayacak ama kalıcı izler kaldığına dair bilgiler var” diyerek avukatı aracılığıyla firma hakkında dava açmak için gerekli işlemler başlattığını ifade etti.

“TEDAVİ MASRAFLARINI ÖDEMEMİZİ KABUL ETMEDİ"

Öte yandan Olay hakkında açıklama yapan estetik merkezi yetklileri ise, “Müşterimiz kendi isteği ile 1.5 yıldır kendisine tedavi uygulayan görevili arkadaşımızı değiştirmek istedi. Biz de talebini kabul ederek kendisine seansa aldık. Seans sırasında oluşan acılar sonrasında görevlimiz kendisini uyarmasına rağmen daha önce girdiği seanslarda yanık acısı yaşadığını ve devam etmesi gerektiğini söylemiştir. Müşterimiz, seans sonrası da memnuniyet tutanağını imzalamıştır. Oluşan yanıklarla geldiğinde ise yeni başladığı tedavi de dahil tüm eski seanslarındaki ödemeleri geri istedi. Bunun olamayacağını söyleyerek tedavi masraflarını karşılayabileceğimizi kendisine ilettik. Ancak kabul etmeyerek tazminat davası açacağını belirtmiştir” açıklamalarını yaptılar.