İzmir'de 11 yıl önce ALS teşhisi konulan ve solunum cihazıyla hayatını sürdürebilen eşini yaşama bağlamaya çalışan Ayşe Cansaran, sağlığına kavuşmasını hayal ettiği kocasının elini bir an olsun bırakmıyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Ayşe Cansaran ile 52 yaşındaki Murat Cansaran 1997 yılında hayatlarını birleştirdi.

Bir kız çocukları bulunan çiftin hayatı 11 yıl önce Murat Cansaran'a ALS teşhisi konulmasıyla bir anda değişti. Hastalıkla, eşiyle birlikte mücadele etmek için söz veren Ayşe Cansaran, sekreter olarak çalıştığı işini bırakıp eşine destek olmaya başladı.

ALS hastası eşinin 7 gün 24 saat her şeyiyle ilgilenen, bütün ihtiyaçlarını karşılayan, yanından bir an bile ayrılmayan Cansaran, gerçek aşkın yüce bir değer olduğunu çevresindekilere gösterdi.

"O VARSA BEN DE VARIM"

Ayşe Cansaran, 21 yıldır evli olduğu eşiyle birbirlerini hiç bırakmadıklarını anlattı.

AA'nın haberine göre; hastalığı nedeniyle eşinin felç olduğunu anlatan Cansaran, "Ben ancak eşimin gözlerine baktığımda mutluluk gördüğümde nefes alıp, yaşayabiliyorum. O varsa ben de varım. Murat'ın hem eşi hem annesi, bakıcısı, hemşiresi ve elimden geldiği karar doktoru olmaya çalışıyorum. Bir insanın hayatı, kaderi sizin elinizde. Eskiden birlikte müzik dinlerdik. Şimdi dinlediğimiz tek müzik, solunum cihazının alarm sesi ve eşimin nefes sesi" dedi.

Cansaran, verdiği mücadeleyi görünce eşinin hayattan kopmadığını, böylece hastalığın normale göre daha yavaş seyrettiğini kaydetti.

"HER GÜNÜMÜZ EN SON GÜN GİBİ"

Onlar için bir dakikanın bile çok önemli olduğunu vurgulayan Cansaran, şunları söyledi: "Nefes aldığım, huzur ve mutlu olduğum kişiyle birlikteyim. Eskiden yapabildiklerimizi şu anda yapamıyoruz, sadece bekliyoruz, ümit ediyoruz. Belki biz de ilerde eşimle bir tatile çıkabiliriz, dans edebiliriz. Sizin günlük yaparken hiç farkına varmadığınız şeyler, bizim için aslında çok şey ifade ediyor. Bu hastalıkta zamanımız ne kadar bilmiyoruz, bugünü en son günmüş gibi en iyi şekilde değerlendirip, birbirimize çokça vakit ayırıp, birbirimizle güzel anlaşıp mutlu etmeye çalışıyoruz."

Cansaran, tek isteğinin eşiyle beraber yaşlanmak olduğunu, onun mutlu olması için elinden gelen tüm fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"İNŞALLAH DAHA ÇOK YIL BERABER OLURUZ"

Murat Cansaran da daha önce adını bilme duymadığı hastalığa yakalanmasına önce çok üzüldüğünü ama hayat arkadaşının kendisi için yaptıklarını görünce bunun azaldığını aktardı.

Cansaran, "Eşim çok fedakar bir insan, elimi bir gün bile bırakmadı. Allah razı olsun. Çocuğumuz ve mutlu bir evliliğimiz var. İnşallah daha çok yıl beraber oluruz" dedi.

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