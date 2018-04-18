Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Yüksel K. gözaltına alındı. Yüksek K., Emniyet'e götürülürken, 'Neden yaptınız?' sorusuna 'Hak etti' şeklinde yanıt verdi. Hayatını kaybeden Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, 21 Aralık 1987 ile 30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.



KATİL ZANLISI 'NEDEN YAPTINIZ?' SORUSUNA 'HAK ETTİ' DİYEREK YANIT VERDİ

İHA'nın haberine göre olay, Fatih Sirkeci'de yaşandı. Sirkeci'de bir kafede oturan Vuralhan, Yüksel K. isimli şüpheli tarafından bıçaklandı. Vuralhan hayatını kaybederken Yüksel K. ise yakalandı. Şahsın sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Şahıs şube girişinde gazetecilerin “Neden yaptınız” sorusuna, “Hak etti” dedi.

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vuralhan'ın yakınlarından cenazeyi almaya gelen kimse olmadı. Cenazeyi araca sağlık çalışanlarının ricasıyla vatandaşlar taşıdı.

Nihat Uludağ / Habertürk Haber Merkezi

Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Ankara Milletvekili seçilmiş, 21 Aralık 1987 ile 30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER