43. Hükümet'te Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan eski Bursa Milletvekili Cemal Külahlı hayatını kaybetti. Külahlı, yarın TBMM'de düzenlenecek tören ve Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CEMAL KÜLAHLI KİMDİR?

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğan Külahlı İstanbul Teknik Üniversitesinde Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Külahlı, TBMM'de 1965-1999 yılları arasında Bursa Milletvekili olarak yer aldı, 43. Hükümet'te de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi.

Cemal Külahlı, evli ve üç çocuk babasıydı.

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