Eski dostlar Sarp Apak, Onur Buldu ve Uğur Bilgin ‘Güldür Güldür Show’da buluştu!

HT Magazin’de yer alan habere göre, Apak, yıllar sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden birlikte mezun olduğu arkadaşları Onur Buldu ve Uğur Bilgin’le aynı sahneyi paylaştı.

sarp apak

onur buldu

Uğur Bilgin