Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, G. K. (65) eski eşi G. G., oğlu B. K. (16) ve Kızı B. K. (11) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren G. K., kızı B. K., oğlu B.K. ve eski eşi G. G.'yi silahla vurdu.

İHA'nın haberine göre; yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan G. G. ve kızı B. K. hayatını kaybetti. Yaralı olan B.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun ağır olduğu öğrenilen B. K. buradan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Anne ve kızının cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, G.K.'nın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.