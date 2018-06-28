İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan ve nisan ayında ihale ile 1 milyar 388 milyon 520 bin TL ’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ’a satılan Beşiktaş’taki eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki binanın yıkımına başlandı. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre iş makineleri dün sabah erken saatlerden itibaren 31 bin 885 metrekarelik araziye girerek 3 blokluk binanın bir blokunun yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sırasında önlem alındı. Bugün de binanın diğer kısımlarının yıkımına devam edilecek. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi’nde 13 bin 199 metrekarelik 2011 ada 29 parsel ile 18 bin 686 metrekarelik 271 parsel üzerinde bulunuyor. 31 bin 885 metrekarelik alana sahip olan arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Arazi, İçişleri Bakanlığı’yla yapılan protokolle İBB ’ye devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazi, imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Verilen 2.5’lik emsal ile arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu.

Habertürk, eski polis okulu binasının yıkım çalışmalarını havadan drone ile görüntüledi.