Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün ifadesine başvurulan ve gözaltı süresi bu akşam dolan Sarkozy hakkında cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Haberde, Sarkozy'nin aynı zamanda yargı denetimi altına alındığı ifade edildi.
AA'nın aktardığına göre, Sarkozy, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu polisleri tarafından Paris'in banliyölerinden Nanterre'de önceki sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Europe 1 radyosunda yayınlanan haberde, önceki gün gözaltına alınan Nicolas Sarkozy'nin gözaltı sürecine 7 saatlik ara verildiği belirtilmişti. Haberde, gözaltında olan birisinin evine dönmesine izin verilmesinin veya gözaltı süresine ara verilmesinin alışılmış bir uygulama olmadığına vurgu yapılmıştı.
Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.
İş adamı Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini söylemişti.
Bu ifadeler, eski Libya Askeri İstihbarat Birimi Direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.
Eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş, üzerinden çıkan notlardaki Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği bilgisi ortaya çıkmıştı.
Kaddafi ile Fransa arasında ilişkiyi sağlayan kişi olarak gösterilen ve kısa süre önce Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Beşir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiğini söyledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den çok Kaddafi'yi inandırıcı buluyorum." açıklamasını yapmıştı.
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