Fransa’nın eski Sosyalist Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac, 2009-2013 seneleri arasında vergi kaçırdığı ve kara para akladığı gerekçesi ile 2’si ertelemeli 4 yıl hapse ve 300bin avro para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, Paris temyiz mahkemesi tarafından suçlu bulunan Cahuzac’ın ayrıca bakanlık yaptığı dönemde mal varlığı ile alakalı “eksik ve yalan bilgi” verdiği tespit edildi. Cahuzac’ın ayrıca Bütçe Bakanı ve Mecliste Finans Komisyonu Başkanı olduğu süreçte İsviçre, Singapur, Panama ve Seyşeller üzerinden para kaçırdığı bildirildi.

Cahuzac’ın savunmasını üstelen Fransa’nın en ünlü avukatı Eric Dupond-Moretti yaptığı açıklamada eski Bakan ile ilgili “Hapis cezasını hak etmiyor” ifadelerini kullanarak ceza uygulamasının düzenlenmesini talep edeceğini duyurdu. Öte yandan temyiz mahkemesinin Cahuzac ile alakalı verdiği kararın, mahkemenin 2016 yılındaki vermiş olduğu 3 yıl ertelemesiz hapis cezası kararından daha hafif olduğu öğrenildi. Beklenen cezanın çok daha altında karar verilmesine tepki gösteren Fransız Ulusal Finans Savcılığı verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi.

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