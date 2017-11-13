Eski Sarıoğlan belediye başkanı tutuklandı 

Hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve yargılanması devam eden eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız için Sarıoğlan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye tutuklama talebinde bulundu.

DHA'nın haberine göre; bunun üzerine gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

16 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Osman Yıldız'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde halen yargılanmasına devam ediliyordu.

Eski Sarıoğlan Belediye Başkanı

Ali Osman Yıldız